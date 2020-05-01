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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    01.05.2020 - 00:14 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,1 azalışla 24.346 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 2.912 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.890 puana düştü.

    Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.

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