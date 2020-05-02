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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    02.05.2020 - 00:03 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,5 azalışla 23.728,63 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 2,8 kayıpla 2.832,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,2 azalışla 8.604,95 puana düştü.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliği yeniden alevlendireceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını söylemişti. Trump, ülkenin Çin'den gerçekleştirdiği ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini ifade etmişti.

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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