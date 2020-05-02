02.05.2020 - 00:03 | | AA
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,5 azalışla 23.728,63 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 2,8 kayıpla 2.832,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,2 azalışla 8.604,95 puana düştü.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliği yeniden alevlendireceğine ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını söylemişti. Trump, ülkenin Çin'den gerçekleştirdiği ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini ifade etmişti.