New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 kayıpla 3.146,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 azalışla 10.343,89 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 133 bin 644'e yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, Financial Times'a verdiği röportajda, Kovid-19 vakaları artmaya devam ettikçe ABD ekonomisinin toparlanmasının "engebeli" olacağını belirtti.