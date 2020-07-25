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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    25.07.2020 - 00:01 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalışla 26.469,34 puana geriledi.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 3.215,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalışla 10.363,18 puana düştü.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve teknoloji hisselerindeki düşüş etkili oldu.

    ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı almasının ardından Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

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