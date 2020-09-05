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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    05.09.2020 - 00:08 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde düştü ve yüzde 0,56 azalışla 28.133,31 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kayıpla 3.426,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalışla 11.313,13 puana düştü.

    ABD'de teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerle piyasaları etkisi altına alan negatif hava bugün de etkisini sürdürdü.

    Özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorlar sonrası, dün kar satışlarının etkisini artırması ile pay piyasalarında yaşanan düşüşler devam etti.

    Makroekonomik tarafta ise ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 1,37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü. Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranının, ağustosta yüzde 9,8 olması bekleniyordu.

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