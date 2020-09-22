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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    22.09.2020 - 00:01 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,84 azalışla 27.147,70 puana geriledi.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 1,13 kayıpla 3.282,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalışla 10.778,80 puana düştü.

    Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik, salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin yanıtsız kalması etkili oldu.

    Ayrıca, dünyanın önde gelen bankalarına yönelik kuşkulu işlemlere dair haber akışı da piyasaları olumsuz etkiledi.

    Ekipler susuz kalan balıklar için seferber olduBartın'da, Gökırmak Çayı'ndaki suyun çekilmesi nedeniyle küçük bir gölde biriken ve can çekişen balıkları kurtarılması için ekipler seferber oldu.
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