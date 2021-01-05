05.01.2021 - 00:39 | | AA
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 azalışla 12.698,45 puana indi.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeler etkili oldu.
Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.