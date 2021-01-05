MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
ABONE OL
05.01.2021 - 00:39 | | AA

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi.

New York borsası düşüşle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 azalışla 12.698,45 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok garip olay! Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Çok garip olay! Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

Sıradaki Haber