New York Borsası elektronik işleme geçiyor

New York Borsası (NYSE) corona virüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması çabaları çerçevesinde pazartesi gününden itibaren seans salonlarını geçici olarak kapatma ve tamamen elektronik işleme geçme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre New York'ta bulunan hisse senedi ve Amerikan opsiyonları işlem salonları ile San Francisco'daki Arca opsiyonları işlem salonları kapatılacak.