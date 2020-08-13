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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası karışık seyirle açıldı
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    13.08.2020 - 18:04 | | AA

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    New York borsası, ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşmesinin ardından güne karışık seyirle başladı.

    New York borsası karışık seyirle açıldı

     

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,34 kayıpla 27.881,36 puandan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 3.372,02 puandan işlem gördü.

    Nasdaq endeksi ise yüzde 0,20 kazançla 11.034,47 puandan işlem görmeye başladı.

    Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, beklenenden iyi gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından açılışta karışık bir seyir izledi.

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada 963 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü.

    Öte yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler gündemdeki yerini korurken, görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağına dair belirsizlik, Beyaz Saray ve Demokratların söz konusu teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varamayacağına ilişkin endişeleri artırdı.

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