31.08.2020 - 16:58 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,33 kayıpla 28.558,31 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 3.505,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 11.733,31 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların yeni haftada ağustos ayına ilişkin ISM imalat endeksi ile istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemini takip edeceğini bildirdi.
Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga!Bursa’da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı’yı (25) tabancayla vurarak, yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın’ın (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince, tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen Saygılı’nın yakınları ile Aydın’ın yakınları arasında adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.