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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası karışık seyirle açıldı
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    01.09.2020 - 16:50 | | AA

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 kayıpla 28.323,11 puandan işlem gördü.

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 3.496,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kazançla 11.823,98 puandan işlem görmeye başladı.

    ABD'de dün borsalarda karışık bir seyir hakim olmasına rağmen ağustos ayı rekorlarla tamamlandı. Endeksler, 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 7, Nasdaq endeksi yüzde 9,6 artarak aylık bazda kapanış rekorlarını kırdı. Dow Jones endeksi de yüzde 7,6 primle tarihinin en yüksek ikinci aylık kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

    İlk gün hamsi el yaktıDenizlerde 6 aylık aranın ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenirken, ilk günün en çok satılan balık sardalye oldu. Hamsi ilk günde el yakarken, kilosu 35 ile 40 lira arasında satıldı.
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