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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası karışık seyirle kapandı
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    22.07.2020 - 00:01 | | AA

    New York borsası karışık seyirle kapandı

    New York borsası günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 26.840,68 puana yükseldi.

    New York borsası karışık seyirle kapandı

     

    Standard&Poor's (S&P) 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 3.258,11 puana çıkarken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,81 kayıpla 10.680,36 puana indi.

    Endeksler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ile IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Philip Morris gibi Amerikan şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesiyle güne yükselişle başlamıştı.

    Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması ve ABD'de Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasalardaki iyimserliği artırmıştı.

    Malatya'da çay ocağına silahlı saldırıMalatya'da, bir çay ocağında oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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