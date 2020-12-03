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03.12.2020 - 00:54 | | AA

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD'de beklentinin altında gerçekleşen istihdam verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 59 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,20 artışla 29.883,79 puana yükseldi.

New York borsası karışık seyirle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 3.669,01 puana çıkarken Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 12.349,37 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle kasım ayında yükselen endeksler, hafta ortasında karışık bir seyir izlemeye devam etti.

Bu arada, yatırımcılar ABD'de yeniden gündeme gelen yeni teşvik paketine yönelik "uzlaşma" gelişmelerini ve Kovid-19'a karşı aşıdaki olumlu ilerlemeleri yakından izlerken, ülkede istihdam verisi beklentilerin altında geldi.

ADP Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, ABD özel sektörü kasımda 307 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 475 bin olarak belirlenmişti.

Kasım ayında özel sektör istihdamında gerçekleşen bu artış, temmuzdan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Ekimde özel sektör istihdamındaki artış 365 bin olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımladığı "Bej Kitap" raporu, ABD’de ekonomik toparlanmanın çoğu bölgede ılımlı kaldığı ve Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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