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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası nasıl açıldı?
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    19.10.2020 - 17:29 | | AA

    New York borsası nasıl açıldı?

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artışla 28.690,99 puandan işlem gördü.

    New York borsası nasıl açıldı?

    S&P 500 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 3.500,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kazançla 11.753,05 puandan işlem görmeye başladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlikle geçen haftayı karışık seyirle tamamlayan piyasalar, yeni haftaya pozitif başladı.

    Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair umutlar ve Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler etkili oldu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken, Pelosi, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurdu. Mnuchin ve Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin bugün de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Öte yandan, Çin ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü. Ülkenin büyüme performansına ilişkin veri, beklentilerin altında kalsa da önceki çeyreğe kıyasla toparlanmanın hız kazandığına işaret etti.

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