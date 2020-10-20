85,65BİST1.2120.56EURO9.320.56USD7.87-0.05ALTIN481.12 -0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası nasıl açıldı?
    ABONE OL
    20.10.2020 - 17:38 | | AA

    New York borsası nasıl açıldı?

    New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 28.318,39 puandan işlem gördü.

    New York borsası nasıl açıldı?

    S&P 500 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 3.442,16 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 11.527,52 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin umutlar etkili oldu.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık seçimlerinden önce ekonomik destek paketinde anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Pelosi dün de bir görüşme gerçekleştirdi.

    Pelosi ve Mnuchin'in görüşmesinin ardından ikili arasındaki farklılıkların azaldığına ilişkin haberler basına yansıdı.

    ABD Başkanı Donald Trump ise bugün katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmak istediklerini ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa Senato'daki Cumhuriyetçilerin bu yönde ilerlemesini beklediklerini ifade etti.

    Trump, ekonomik destek paketini Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teklifinin bile üzerine çıkarmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

    Öte yandan ABD 'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine çıktı ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi. İnşaat izinleri ise aynı dönemde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine yükseldi.

    Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın ettiDenizli'de dün meydana gelen dolu yağışında araçları zarar görenler, oto tamircilere akın etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar gören araçlar nedeniyle kaporta dükkanlarında yoğunluk oluştu. Kaporta ustası İbrahim Seyrek, dolu nedeniyle hasar gören bir aracın tamirinin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü, maliyetinin ise 7-12 bin lira arasında değiştiğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gasptan tutuklanan zanlıdan şaşırtan sözler! "Bizimkisi bir aşk hikayesi"

    Gasptan tutuklanan zanlıdan şaşırtan sözler! "Bizimkisi bir aşk hikayesi"

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    Hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı; 15 köy karantinaya alındı

    Hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı; 15 köy karantinaya alındı

    Sıradaki Haber