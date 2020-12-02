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02.12.2020 - 17:40 | | AA

New York borsası nasıl açıldı?

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,61 azalışla 29.640,91 puandan işlem gördü.

New York borsası nasıl açıldı?

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 3.649,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 azalarak 12.284,06 puandan işlem görmeye başladı.

 

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