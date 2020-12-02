02.12.2020 - 17:40 | | AA
New York borsası nasıl açıldı?
New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,61 azalışla 29.640,91 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 3.649,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 azalarak 12.284,06 puandan işlem görmeye başladı.
Son dakika... Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplandıAşı ile ilgili son durum ne? Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. Son dakika gelen habere göre; Bilim kurulu üyeleri Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının kimlere, nasıl bir sıralamayla nasıl yapılacağı stratejiyi belirleyecek. CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...