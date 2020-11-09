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09.11.2020 - 17:56 | | AA

New York borsası ralli yaparak başladı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftanın ilk işlem gününe "ralli yaparak" başladı.

New York borsası ralli yaparak başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 1.500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,53 artışla 29.890,78 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 3,81 yükselişle 3.643,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 artarak 12.040,44 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, Kovid-19 aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunun netleşmesi etkili oldu.

ABD'de hafta sonu, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi. Pennsylvania eyaletini kaybettikten sonra başkanlık seçimini kaybettiği netleşen Donald Trump ise seçimde usulsüzlüklerin olduğunu iddia etti.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerde ise Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyuruldu.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilerek, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı ve bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurulmasının planladığı aktarıldı.

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