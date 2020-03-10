New York borsası 'ralli yaparak' kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1.100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 4,88 artışla 25.015,42 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 4,93 artarak 2.882,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,95 yükselişle 8.344,25 puana çıktı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle dün yüksek kayıplar yaşamıştı.

ABD borsası, dün açılışın hemen ardından endekslerdeki yüzde 7'lik düşüşle devre kesmiş ve haftanın ilk işlem günü, 2008 küresel finans krizinden sonraki en yüksek kayıpların yaşandığı gün olarak kayıtlara geçmişti.