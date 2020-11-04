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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası seçim gününde 'ralli yaparak' kapandı
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    04.11.2020 - 00:20 | | AA

    New York borsası seçim gününde 'ralli yaparak' kapandı

    ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" tamamladı.

    New York borsası seçim gününde 'ralli yaparak' kapandı

     

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,05 artışla 27.477,40 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 3.367,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 kazançla 11,160,57 puana çıktı.

    ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alıyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

    ABD'de en tartışılan konu! Mektup oyda hile var mı?ABD'de büyük gün heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Tüm dünya merakla ABD'nin yeni başkanını bekliyor. ABD'de bu seçimlerin en tartışılan konularından biri de mektup ile oy kullanma sistemi oldu. ABD'den Razi Canikligil ve Ali Çınar konuyla ilgili olarak CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulundu.
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