18.03.2020 - 16:51 | | AA
New York borsası sert düşüşle açıldı
New York borsası, güne sert düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,94 azalışla 20.188,69 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 5,6 düşüşle 2.362,53 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 5,55 değer kaybıyla 6,902.32 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki düşüşte, finansal sistemi ve ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artarak devam etmesi etkili oldu.,
Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.