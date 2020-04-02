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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yatay seyirle açıldı
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    02.04.2020 - 16:57 | | AA

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 azalışla 20.819,46 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.455,73 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.317,45 puandan işlem görmeye başladı.

    Küresel petrol fiyatlarındaki artış piyasalar tarafından olumlu karşılanırken, ABD'den bugün açıklanan işsizlik başvuruları verileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 648 bine yükselerek yeni bir rekora ulaştı.

    Öte yandan, brent petrolün varil fiyatı, TSİ ile 16.45 itibarıyla yüzde 5,5 artışla 26,13 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 7,3 artışla 21,7 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğine işaret etmesinin etkili olduğu belirtildi.

    Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarparak durabildiHatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi.
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