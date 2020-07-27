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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yatay seyirle açıldı
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    27.07.2020 - 16:51 | | AA

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 26.450,78 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 3.218,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükselişle 10.420,84 puandan işlem görmeye başladı.

    Analistler, yeni haftada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararlar ve yeni teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

    Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler!İSTANBUL'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu.
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