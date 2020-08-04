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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yatay seyirle açıldı
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    04.08.2020 - 17:05 | | AA

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

    New York borsası yatay seyirle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 26.653,99 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 3.287,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kayıpla 10.898,87 puandan işlem görmeye başladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, endeksler açılışta yatay bir seyir izledi.

    Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasında dün 2 saat süren görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etti.

    ABD basınına yansıyan haberlerde, iki taraf arasında işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda henüz anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.

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