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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    06.02.2020 - 18:06 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 29,388.58 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kazançla 3,346.50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 yükselişle 9,540.98 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, Çin'in ABD'den ithal ettiği ve birden fazla kalemi içeren yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe vergi indirimi yapacağına ilişkin haberler ve iyi gelen makroekonomik verilerin New York borsasını olumlu etkilediğini belirtti.

    Feci kazada kahreden detayistSabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.
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