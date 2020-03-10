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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    10.03.2020 - 16:44 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ekonomiyi destekleyici önlemler alınacağını açıklamasının ardından yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,93 artışla 24.453 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi, yüzde 3,64 artarak 2.843,34 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 3,55 yükselişle 8.219,76 puandan işlem görmeye başladı.

    New York borsası, dün, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış, açılışın ardından yüzde 7'lik değer kaybıyla devre kesmişti.

    Borsanın 2008 küresel finans krizinden sonraki en büyük kaybını yaşamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve bugün konuya ilişkin görüşme yapacaklarını duyurmuştu.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 104,5 seviyesinde gerçekleşti.

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