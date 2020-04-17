BİST98.1371,96 EURO7,530USD6,92-0,35ALTIN377,70-1,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
    ABONE OL
    17.04.2020 - 16:52 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta, Dow Jones endeksi 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2 artışla 23.817,15 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.858,38 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 kazançla 8.667,48 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ABD ekonomisinin önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçeceğine yönelik açıklamalar etkili oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede alınan Kovid-19 önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmuştu.

    Konuya ilişkin Beyaz Saray'ın yayımladığı planda, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacağı, bu şartları karşılayan eyaletlerde 3 aşamalı olarak tedbirlerin gevşetilmeye başlanacağı bildirilmişti.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (17 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir?

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir?

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    Saatler kala...

    Saatler kala...

    Sıradaki Haber