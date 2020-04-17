New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta, Dow Jones endeksi 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2 artışla 23.817,15 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.858,38 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 kazançla 8.667,48 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ABD ekonomisinin önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçeceğine yönelik açıklamalar etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede alınan Kovid-19 önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmuştu.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'ın yayımladığı planda, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacağı, bu şartları karşılayan eyaletlerde 3 aşamalı olarak tedbirlerin gevşetilmeye başlanacağı bildirilmişti.