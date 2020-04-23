23.04.2020 - 17:20 |
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,3 artışla 23.543,09 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.810,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.528,84 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki hafif yükselişte, hafta başında tarihi düşüşler gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın sürmesi etkili oldu.
Brent petrolün varili, bugün TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 9,3 artışla 22,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 25,9 artışla 17,39 dolardan alıcı buldu.
Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.