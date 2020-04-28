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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    28.04.2020 - 16:56 |

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,9 artışla 24.357,17 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,32 kazançla 2.916,58 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.825,69 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ekonomik faaliyetin kademeli olarak normale döneceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

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