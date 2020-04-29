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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    29.04.2020 - 16:51 |

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,6 artışla 24.490,37 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,82 kazançla 2.920,64 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,16 yükselişle 8.802,7 puandan işlem görmeye başladı.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

    Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edecek.

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