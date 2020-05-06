New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,4 artışla 23.978,88 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.886,4 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.874,7 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik normalleşmenin yeniden başlamasıyla pozitif seyrini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump, dün, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini ifade etmişti.

Çin'e yönelik söylemlerinde de yumuşamaya giden Trump, Kovid-19'un küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tuttu ancak Çin'in virüsü kasten üretmediğini savundu.