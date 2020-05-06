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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    06.05.2020 - 16:46 |

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,4 artışla 23.978,88 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.886,4 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.874,7 puandan işlem görmeye başladı.

    Amerikan borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik normalleşmenin yeniden başlamasıyla pozitif seyrini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump, dün, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini ifade etmişti.

    Çin'e yönelik söylemlerinde de yumuşamaya giden Trump, Kovid-19'un küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tuttu ancak Çin'in virüsü kasten üretmediğini savundu.

    Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 6 bin aracın giriş yaptığı bildirildiMuğla'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık 6 bin aracın girdiği, ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı öğrenildi.
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