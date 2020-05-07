07.05.2020 - 17:56 |
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.884,5 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.973,78 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmeye başlanması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle piyasalarda iyimser bir hava hakim olurken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da haftalık bazda düşüş gösterdi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3 milyon 169 bin seviyesinde gerçekleşti.
Uyarılara aldırmadılar! Şirinevler'de insan seliSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs ile mücadelede yeni dönem diye adlandırdığı 'Kontrollü Sosyal Hayat' uyarılarına rağmen dün olduğu gibi vatandaşlar bugün de meydanlara ve sahillere akın etti. Uyarılara rağmen sokaklara akın eden vatandaşlar nedeniyle Şirinevler Meydanı da en kalabalık günlerinden birini yaşadı.