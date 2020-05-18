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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    18.05.2020 - 17:02 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,1 artışla 24.418,15 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2,7 kazançla 2.941,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 yükselişle 9.186,15 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmeler etkili oldu. ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının 45 kişi üzerinde yapılan ilk aşama denemesinde olumlu sonuç alındığını duyurdu.

    Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştiriliyor.
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