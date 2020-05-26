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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    26.05.2020 - 17:04 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ekonominin normalleşmesine ilişkin artan iyimserlikle, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,5 artışla 25.076,21 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 2,2 kazançla 3.021,13 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,7 yükselişle 9.477,51 puandan işlem görmeye başladı.

    ABD'de "Ulusal Anma Günü" nedeniyle dün kapalı olan borsadaki yükselişte, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları ve ekonominin normalleşmeye başlamasına dair artan iyimserlik etkili oldu.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda eksi 16,74 değerine geriledi. Söz konusu veri mart ayında eksi 4,97 değerinde gerçekleşmişti.

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