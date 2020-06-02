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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    02.06.2020 - 16:46 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, ABD genelindeki protestolara rağmen güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,51 yükselişle 25.604,63 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 3.064,15 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 9.566,59 puandan işlem görmeye başladı.

    ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolara rağmen Amerikan borsasında endeksler açılışta pozitif bir seyir izledi.

    Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine dair artan iyimserlik etkili oldu.

    Kediyi kovalarken tamponu parçaladılarManisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Köpekler, kediyi yakalamak için otomobilin ön tamponunu parçaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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