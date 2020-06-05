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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    05.06.2020 - 18:05 |

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, iyi gelen istihdam verisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

     

    Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,77 artışla 27.010,85 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2,09 kazançla 3.177,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükselişle 9.712,17 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yükselişte, mayıs ayında beklenmedik bir şekilde artış gösteren istihdam verisi etkili oldu. ABD'de tarım dışı istihdam, mayısta 2,5 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 13,3'e geriledi. Beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının, mayısta yüzde 19,7 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyordu.

    Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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