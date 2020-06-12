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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    12.06.2020 - 17:51 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,7 artışla 25.816,36 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

    S&P 500 endeksi yüzde 2,5 kazançla 3.076,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 9.714,31 puandan işlem görmeye başladı.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörülerinin ardından dün büyük kayıpların yaşandığı New York borsasında, bugün toparlanma gözlendi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin neden olduğu satışlarla, dün Dow Jones endeksi yüzde 6,9, S&P 500 endeksi yüzde 5,9 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,3 değer kaybetmişti.

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