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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    17.07.2020 - 17:04 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artışla 26.802,51 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.222,26 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükselişle 10.502,90 puandan işlem görmeye başladı.

    Haftanın son işlem gününde endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgında ikinci dalga endişelerine rağmen pozitif bir seyir izledi.

    Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de dün rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkede 24 saatte 77 binden fazla yeni tanı koyulurken, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı toplam 3,7 milyona ulaştı.

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