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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    17.08.2020 - 17:13 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artışla 27.973,91 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 3.382,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 11.084,92 puandan işlem görmeye başladı.

    Analistler, piyasaların yeni haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ABD ve Çin arasındaki gerileme ilişkin gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü yayımlayacağı Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da gerçekleştirdiği son toplantısına ait tutanakları takip edeceğini belirtti.

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