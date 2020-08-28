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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    28.08.2020 - 17:07 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 28.600,50 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 3.496,51 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 11.684,74 puandan işlem görmeye başladı.

    Amerikan borsasındaki pozitif seyirde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası stratejisine yönelik dün verdiği mesajlar ve beklenenden iyi gelen makro ekonomik veriler etkili oldu.

    Powell, dün Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada, Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

    Makro ekonomik tarafta ise ABD'e bugün açıklanan verilere göre, Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

    Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini, dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmayla resmen kabul etti.

    Trump, 4 gün süren Cumhuriyetçi Parti kurultayının son gününde yaptığı konuşmada, yeni dönemde Amerikan ekonomisini yeniden tarihinin en iyi günlerine getireceklerini ve ABD'yi tüm tehdit ile tehlikelerden koruyacaklarını vurguladı.

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