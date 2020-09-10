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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    10.09.2020 - 16:59 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.051,04 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 3.418,19 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 11.257,19 puandan işlem görmeye başladı.

    New York borsasında 3 gün süren düşüşün ardından dün toparlanma gösteren endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğündeki yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürdü.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 884 bin oldu. Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

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