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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    11.09.2020 - 17:12 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 27.657,07 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,62 yükselişle 3.359,98 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 11.019,38 puandan işlem görmeye başladı.

    New York borsasında dün teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin son bulması ile negatif bir seyir izleyen endeksler bugün toparlanma gösterdi.

    Analistler, piyasadaki oynaklığın ABD başkanlık seçimleri öncesi daha da artmasının beklendiğini belirtti. Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası önemi artan enflasyon verisi ağustosta beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,3 artış kaydetti.

    Fed Başkanı Jerome Powell, 27 Ağustos'ta, para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

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