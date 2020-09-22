BİST1.0930.51EURO8.980.05USD7.650.35ALTIN469.770.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
    ABONE OL
    22.09.2020 - 17:07 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 27.180,85 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 3.294,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kazançla 10.855,01 puandan işlem görmeye başladı.

    New York borsasında dün negatif bir seyir izleyen endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde bugün toparlanma gösterdi.

    ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, Apple'ın hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Facebook ve Microsoft'un hisseleri ise yüzde 1'e yakın artış kaydetti.

    Öte yandan dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

    Powell, söz konusu sunum metninde, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu yineledi. İstihdam ve genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığına dikkati çeken Powell, ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

    Son dakika... Altınbaş kardeşlere ÖTV dolandırıcılığı gözaltısıGelen son dakika haberine göre; İstanbul'da polis ekipleri tarafından gerçekte var olmayan ve gayri faal haldeki deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına neden oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Sofu Altıbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. 21 milyonluk vergi kaybı olduğu belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Garanti BBVA çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2020 Garanti bankası Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Garanti BBVA çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2020 Garanti bankası Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Otobüs şoförü yolcuyu bıçaklamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

    Otobüs şoförü yolcuyu bıçaklamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

    Sıradaki Haber