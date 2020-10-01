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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    01.10.2020 - 16:58 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,63 artışla 27.957,88 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,68 yükselişle 3.385,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 11.292,08 puandan işlem görmeye başladı.

    New York borsasında endeksler, yeni ayın ilk gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti. Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler ve düşüş gösteren işsizlik maaşı başvuruları etkili oldu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin teşvik paketine ilişkin dün gerçekleştirdikleri görüşmeden bir sonuç çıkmasa da bu konudaki müzakerelerin devam edeceği belirtildi.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Eylül ile biten haftada beklenenden fazla azalarak 837 bine geriledi.

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