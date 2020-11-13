13.11.2020 - 18:12 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,81 artışla 29.315,17 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,73 yükselişle 3.562,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 artarak 11.796,27 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların etkisiyle dün düşüş kaydeden endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,3 arttı ve son 6 aydaki yükselişini sürdürdü.