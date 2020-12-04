MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
ABONE OL
04.12.2020 - 18:11 | | AA

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artışla 30.032,23 puandan işlem gördü.

New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 3.674,72 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artarak 12.390,97 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, beklenenden kötü gelen tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım harici sektörlerde istihdam, kasımda 245 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini karşılayamayan tarım dışı istihdam verisinin, kasımda 469 bin kişi artması tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye düştü.

Yeni tip koronavirüs salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin haber akışı da piyasaların odağındaki yerini koruyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell dün konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayrıca McConnell, dün yaptığı bir açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini ifade etti.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Marketler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Hakkari'de jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Hakkari'de jandarma kadınlara KADES'i anlattı

Sıradaki Haber