New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 3.739,84 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 artarak 12.910,94 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de ekonomik destek paketiyle ilgili haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler endekslerin açılışta yukarı yönlü bir seyir izlemesinde belirleyici oldu.

Ülkede 600 dolarlık Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin gelişmeler takip edilirken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen nakit desteğinin artırılmasına ilişkin tasarıyı dün bloke etti.

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının dağıtımına ise dün gece başlandı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerde ise İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.