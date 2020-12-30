MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
ABONE OL
30.12.2020 - 18:14 | | AA

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 30.415,09 puandan işlem gördü.

New York borsası yükselişle açıldı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 3.739,84 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 artarak 12.910,94 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de ekonomik destek paketiyle ilgili haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler endekslerin açılışta yukarı yönlü bir seyir izlemesinde belirleyici oldu.

Ülkede 600 dolarlık Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin gelişmeler takip edilirken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen nakit desteğinin artırılmasına ilişkin tasarıyı dün bloke etti.

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının dağıtımına ise dün gece başlandı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerde ise İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

İstanbul'da sahte parfüm imalathanesine baskınİstanbul Beylikdüzü'nde, polis ekiplerinin yaptığı baskında, asansörcü olarak çalıştırılan bir dükkanın kaçak parfüm imalathanesi olduğu ortaya çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ezo Sunal kimdir, kaç yaşında? Ezo Sunal eşi kim, hamile mi?

Ezo Sunal kimdir, kaç yaşında? Ezo Sunal eşi kim, hamile mi?

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Ekipler yılbaşı öncesi göz açtırmıyor! 2 bin litre ele geçirildi

Ekipler yılbaşı öncesi göz açtırmıyor! 2 bin litre ele geçirildi

Sıradaki Haber