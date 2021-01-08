08.01.2021 - 17:58 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artışla 31.132,25 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.819,16 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 artarak 13.148,81 puandan işlem görmeye başladı.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.