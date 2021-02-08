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08.02.2021 - 18:04 | | AA

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 31.287,98 puandan işlem gördü.

New York borsası yükselişle açıldı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 3.902,64 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 artarak 13.934,83 puandan işlem görmeye başladı.

Rekor seviyelere yükselen endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler ve toparlanmaya dair iyimserlik etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.

Yellen, "Bu paket geçirilirse gelecek yıl tam istihdama dönebileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, cuma günü, Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay vermişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise cuma günü yaptığı açıklamada, Meclis'in ekonomik destek paketine ilişkin tasarıyı 2 hafta içinde geçirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurdu. Tesla'nın açıklamasının ardından Bitcoin'in fiyatı 44 bin doları aşarak rekor tazeledi. Tesla'nın hisseleri ise yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

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