17.03.2020 - 23:10 | | AA
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını açıklamalarının ardından, salı gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,19 artışla 21.237,01 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 6,23 artarak 2.534,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 6,23 yükselişle 7.334,78 puana çıktı.
ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün senatoya sunulacağını duyurdu.
ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu teşvik paketinin büyüklüğünün 1 trilyon dolara yakın olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.