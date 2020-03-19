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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    19.03.2020 - 23:19 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankalarının attığı adımların ardından günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,96 artışla 20.090,45 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 2.413,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 7.150,58 puana çıktı.

    Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken hükümetler ve merkez bankalarınca alınan tedbirler endekslerin yukarı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oldu.

    ABD Merkez Bankası (Fed), bugün, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını açıkladı.

    Öte yandan banka, hanehalkı ve işletmelere kredi akışını desteklemeye yönelik yeni bir adım daha atarak Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF) programını başlattığını duyurmuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
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